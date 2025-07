La guerra in Ucraina, la situazione a Gaza, i temi etici, le questioni umanitarie, soprattutto la sicurezza alimentare. Ha discusso anche di questo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV. È la prima udienza ufficiale del premier, che però aveva già avuto modo di incontrare il Pontefice - seppur brevemente - in altre due occasioni.