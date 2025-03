Giorgia Meloni al Senato: gli highlights del discorso

Il Consiglio europeo cade in un "momento estremamente complesso per le dinamiche globali" e con riflessi decisivi per l'Italia e l'Occidente. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. "Spero che si possa, nel rispetto delle posizioni di ciascuno, ragionare sulle scelte migliori per la nostra nazione", ha detto il premier.