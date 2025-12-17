Logo Tgcom24
Politica
le comunicazioni del premier

Giorgia Meloni al Parlamento: "La"Russia si è impantanata, manteniamo la pressione"

Le comunicazioni del premier"in vista del prossimo Consiglio europeo

di Francesca Pozzi
17 Dic 2025 - 19:04
01:42 
giorgia meloni