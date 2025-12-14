Giorgia: "È stato un anno intenso"

Alle vertigini date dalle vette, di scenografie e classifiche, Giorgia dovrebbe essere abituata. Eppure l'emozione si rinnova ancora: un album, "G", che ha debuttato al primo posto e ora un tour nei palazzetti sold out, culmine di un anno straordinario per la cantante. "Un anno direi veramente intenso, ed è un aggettivo delicato rispetto a quel che accade ed è accaduto", dice.