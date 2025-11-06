Logo Tgcom24
Politica
LEGGE DI BILANCIO

Giorgetti tiene il punto sulla Manovra e risponde ai rilievi di Istat e Bankitalia

Ministro in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato

di Francesca Pozzi
06 Nov 2025 - 22:07
01:44 

In audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti tiene il punto sulla Manovra varata in Consiglio dei ministri rispondendo ai rilievi mossi da Istat e Bankitalia. E sulla sanità, Giorgetti ribadisce che il governo, sin dal suo insediamento, ha destinato risorse aggiuntive a quelle già assegnate dalla legislazione vigente al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

giancarlo giorgetti
manovra