Giorgetti tiene il punto sulla Manovra e risponde ai rilievi di Istat e Bankitalia

In audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti tiene il punto sulla Manovra varata in Consiglio dei ministri rispondendo ai rilievi mossi da Istat e Bankitalia. E sulla sanità, Giorgetti ribadisce che il governo, sin dal suo insediamento, ha destinato risorse aggiuntive a quelle già assegnate dalla legislazione vigente al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.