Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
PREPARAZIONE INTENSA

Gimbo Tamberi si allena senza tregua: potenza e concentrazione

Il campione olimpico mostra tutta la sua determinazione durante una sessione di allenamento ad alta intensità

07 Nov 2025 - 15:58
00:40 

Con la grinta di sempre e l'energia che lo contraddistingue, Gianmarco Tamberi è tornato a mostrare la sua dedizione assoluta all'atletica. Nel video, il campione olimpico di salto in alto si allena con ritmo e precisione, concentrato su ogni gesto tecnico. Tra esercizi di forza, salti esplosivi e momenti di pura concentrazione, Gimbo dimostra che il successo non arriva per caso ma è frutto di sacrificio e costanza.