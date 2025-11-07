Gimbo Tamberi si allena senza tregua: potenza e concentrazione

Con la grinta di sempre e l'energia che lo contraddistingue, Gianmarco Tamberi è tornato a mostrare la sua dedizione assoluta all'atletica. Nel video, il campione olimpico di salto in alto si allena con ritmo e precisione, concentrato su ogni gesto tecnico. Tra esercizi di forza, salti esplosivi e momenti di pura concentrazione, Gimbo dimostra che il successo non arriva per caso ma è frutto di sacrificio e costanza.