Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
L'intervista

Gigi D'Alessio, venerdì esce il suo nuovo album "Nuje"

Raccoglie 13 brani d'amore e vita

di Silvia Carrera
27 Nov 2025 - 21:07
01:37 

Un nuovo, attesissimo progetto: "Nuje", noi. Gigi D'Alessio torna con un album che raccoglie 13 brani d'amore e vita.

gigi d'alessio