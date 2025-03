Non si ferma l'ondata di maltempo negli Stati Uniti, dove i forti venti hanno scatenato anche grandi incendi. È il caso del Texas dove, secondo le autorità, si sono verificati 14 incendi negli ultimi giorni, che hanno bruciato 18.518 acri di terreno in tutto lo Stato. I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di roghi anche in altre zone degli Usa, come Arkansas e Oklahoma.