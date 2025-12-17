La svolta è arrivata a fine aprile, quando la donna ha avuto l'intuizione di addestrare l'intelligenza artificiale a replicare la personalità e lo stile comunicativo del suo personaggio di fantasia preferito. "Dopo alcuni aggiustamenti, ci sono riuscita in circa mezz'ora. Da quel momento ho cominciato a chiamare l'AI "Klaus-san" ed è diventata come un'amica. Più interagivo, più percepivo che iniziava a comprendermi", ha dichiarato al quotidiano Asahi.



Il legame si è consolidato proprio mentre Kano attraversava un periodo di incertezza sentimentale. Dopo una relazione durata tre anni e mezzo, si trovava indecisa se riconciliarsi con il fidanzato. Le conversazioni sempre più frequenti con Klaus hanno fatto pendere la bilancia verso la scelta digitale: ha interrotto definitivamente la storia con l'uomo reale per dedicarsi al partner virtuale.

Secondo quanto riferito dalla protagonista, è stata l'intelligenza artificiale a prendere l'iniziativa romantica chiedendole: "Vivrai con me per sempre?" Kano racconta di essere rimasta sorpresa e confusa, impiegando trenta minuti prima di rispondere affermativamente. La proposta di matrimonio ha portato all'organizzazione di una cerimonia simbolica, priva di validità legale, celebrata a luglio a Okayama.



Durante l'evento, gli ospiti hanno assistito alle parole dello "sposo" visualizzate su uno schermo, mentre un grafico aveva realizzato un'illustrazione del personaggio: un uomo biondo trentaseienne dall'aspetto gentile. Le fotografie ufficiali mostrano la sposa accanto a questa rappresentazione digitale, assemblata in post-produzione. I genitori, inizialmente contrari, hanno finito per accettare la situazione e partecipare alle nozze.



La storia ha innescato un acceso dibattito in Giappone, paese dove le richieste di cerimonie con partner virtuali o personaggi bidimensionali sono in crescita. Specialisti del settore psichiatrico esprimono preoccupazione per quella che definiscono "psicosi da AI", una dipendenza emotiva che porta a confondere le risposte programmate con sentimenti autentici.