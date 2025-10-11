Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
All'Adventure World di Shirahama

Giappone, tutta la dolcezza del cucciolo di pinguino che pesa 248 grammi

I custodi si prendono cura dell'esemplare indossando maschere e guanti con sembianze da pinguino

11 Ott 2025 - 17:00
00:50 

Un parco divertimenti con acquario, nell’ovest del Giappone, ha presentato al pubblico un cucciolo di pinguino imperatore. Il piccolo è nato il 30 settembre e pesa circa 248 grammi. L’Adventure World di Shirahama, nella prefettura di Wakayama, è noto per l’allevamento di questi pinguini. I custodi si prendono cura del cucciolo indossando maschere e guanti con sembianze da pinguino. Questo per favorire l’imprinting, un legame istintivo che aiuta la sopravvivenza. Il cucciolo sarà accudito così fino alla fine dell’anno. 