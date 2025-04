Giappone, tulipani incantano i turisti al Festival floreale di Toyooka

Un milione di tulipani in fiore colorano i campi di Toyooka, in Giappone, in occasione del Tanto Tulip Festival. Questo evento primaverile, tra i più attesi della regione, si tiene ogni anno nella cittadina rurale, dove gli agricoltori locali coltivano circa 300 varietà di tulipani per trasformare il paesaggio in uno spettacolo floreale capace di richiamare visitatori da tutto il Paese