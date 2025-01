Giappone, si apre voragine sulla strada e camion ci cade dentro: 74enne intrappolato da tre giorni

Un uomo è intrappolato da tre giorni in una voragine che si è aperta in una strada a Yashio, poco lontano da Tokyo. Il 74enne era alla guida di un camion martedì quando l'asfalto si è aperto sotto di lui in un buco largo circa 10 metri e profondo 5. Da allora la voragine è cresciuta di dimensioni, mentre le perdite dalle tubature dell'acqua e da una tubatura del gas nelle vicinanze hanno complicato gli sforzi dei soccorsi. Gli operai hanno iniziato a costruire una rampa lunga 30 metri che sperano permetterà loro di raggiungere l'uomo, intrappolato nella cabina del mezzo che è ricoperta di terra e altri detriti.