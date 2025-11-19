Giappone, notte di paura a Oita: quartiere divorato dalle fiamme

A Oita, nel sud del Giappone, i vigili del fuoco hanno affrontato un incendio violento che ha distrutto una parte del quartiere nella mattinata di mercoledì 19 novembre. Il rogo era divampato la notte precedente, durante una forte tempesta di vento nella zona del porto peschereccio, favorendo un'estesa propagazione delle fiamme fino alla vicina area boschiva. Secondo l'Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e delle catastrofi, almeno 170 abitazioni sono state danneggiate e un uomo di circa 60 anni risulta disperso. Le immagini mostrano le squadre di soccorso impegnate in un intervento complesso, ostacolato dalle raffiche e dall'avanzare del fuoco tra le case.