Giappone, Mattarella visita il tempio buddista Senso-ji

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato lunedì in Giappone per una visita di Stato che durerà tutta la settimana. Il focus del viaggio è la discussione di alcuni temi caldi, come la minaccia dei dazi e i progetti comuni sulla difesa. Mattarella ha parlato alla Confindustria giapponese a Tokyo, ma si è anche recato al famoso tempio buddista Senso-ji, il più antico e tra i più importanti della città.