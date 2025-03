Giappone, lo spettacolo dei ciliegi in fiore nella città di Kawazu

Migliaia di persone affollano la città di Kawazu per vedere la precoce fioritura dei ciliegi. A differenza di quelli che si trovano a Tokyo e Kyoto, gli alberi di sakura di Kawazu fioriscono all'inizio di febbraio, offrendo alcune delle prime fioriture del Paese. Situata a circa 175 chilometri a sud di Tokyo, Kawazu vanta oltre 800 alberi di ciliegio in fiore che si estendono per circa 4 chilometri lungo il fiume locale.