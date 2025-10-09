Giappone, il tifone Halong minaccia le isole Izu con piogge torrenziali e venti violenti

Il tifone Halong si sta spostando verso nord in prossimità dell'arcipelago delle isole Izu, a sud di Tokyo, portando con sé forti piogge, raffiche di vento intense e onde molto alte. Le autorità meteorologiche giapponesi hanno lanciato l'allerta per le isole di Hachijojima e Aogashima. Sono attesi fino a 300 mm di pioggia in 24 ore e non si esclude la formazione di celle temporalesche stazionarie che potrebbero intensificare i fenomeni.