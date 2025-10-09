Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
PREVISTO ANCORA MALTEMPO

Giappone, il tifone Halong minaccia le isole Izu con piogge torrenziali e venti violenti

Le autorità meteorologiche giapponesi hanno lanciato l'allerta per le isole di Hachijojima e Aogashima

09 Ott 2025 - 15:05
00:59 

Il tifone Halong si sta spostando verso nord in prossimità dell'arcipelago delle isole Izu, a sud di Tokyo, portando con sé forti piogge, raffiche di vento intense e onde molto alte. Le autorità meteorologiche giapponesi hanno lanciato l'allerta per le isole di Hachijojima e Aogashima. Sono attesi fino a 300 mm di pioggia in 24 ore e non si esclude la formazione di celle temporalesche stazionarie che potrebbero intensificare i fenomeni.