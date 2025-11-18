Logo Tgcom24
CORPI RITROVATI

Giappone, aereo si schianta sulle montagne: tre morti

L'ufficio dell'aeroporto internazionale di Kyushu-Saga ha perso i contatti con l'aereo, che aveva emesso un segnale di soccorso dopo la sua partenza

18 Nov 2025 - 15:29
00:35 

Un aereo si è schiantato sulle montagne della prefettura di Fukuoka, in Giappone, uccidendo tutti e tre i passeggeri. L'ufficio dell'aeroporto internazionale di Kyushu-Saga ha perso i contatti con l'aereo, che aveva emesso un segnale di soccorso dopo la sua partenza. Secondo i media locali, i corpi di tre uomini sono stati trovati sulle montagne dove è avvenuto lo schianto.