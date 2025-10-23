Gianni Morandi rompe il silenzio sul web: "Da aprile sarò in tour"

Il tour per festeggiare il sessantesimo anniversario di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"
Gianni Morandi ha rotto il silenzio sui social, che durava da un paio di mesi, per annunciare con un video che ad aprile 2026 partirà il nuovo tour per festeggiare - in particolare - il sessantesimo anniversario di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", canzone scritta da Franco Migliacci con musica di Mauro Lusini e l'arrangiamento di Ennio Morricone. "Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di fare un bel tour per l'Italia. Quindi vi aspetto", dice Morandi nella clip, mentre imbraccia la chitarra e accenna alla storica hit.