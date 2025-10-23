Logo Tgcom24
IL RITORNO SUI SOCIAL

Gianni Morandi rompe il silenzio sul web: "Da aprile sarò in tour"

Il tour per festeggiare il sessantesimo anniversario di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"

23 Ott 2025 - 10:16
00:35 

Gianni Morandi ha rotto il  silenzio sui social, che durava da un paio di mesi, per  annunciare con un video che ad aprile 2026 partirà il nuovo tour  per festeggiare - in particolare - il sessantesimo anniversario  di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling  Stones", canzone scritta da Franco Migliacci con musica di Mauro  Lusini e l'arrangiamento di Ennio Morricone. "Per ricordarla,  per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di  fare un bel tour per l'Italia. Quindi vi aspetto", dice Morandi  nella clip, mentre imbraccia la chitarra e accenna alla storica hit.