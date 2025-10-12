Logo Tgcom24
Gianni Gagliardo a Tgcom24: "I dazi Usa? Per il vino italiano impatto quasi nullo"

L'imprenditore del settore vinicolo e scrittore racconta qual è la situazione dei produttori su un mercato, quello americano, che è da sempre strategico

12 Ott 2025 - 18:35
