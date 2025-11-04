Gianmarco Tamberi, l'oro più bello: l'amore per la sua bambina

Un momento di vita privata, dolce e spontaneo, per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto, abituato a far sognare con le sue imprese sportive, questa volta conquista tutti con un gesto semplice: la tenerezza verso la sua bambina, Camilla. Nel video, Tamberi appare sorridente e rilassato, immerso in un abbraccio pieno d'amore. Accanto a lui la moglie Chiara, con la quale condivide da anni successi e momenti indimenticabili. La scena racconta un Gianmarco diverso da quello che siamo abituati a vedere in pedana: non l'atleta concentrato prima del salto, ma un papà orgoglioso e innamorato, capace di emozionarsi davanti alla piccola che gli ha cambiato la vita. Il video, diffuso sui social, ha subito conquistato fan e sportivi, che hanno riempito i commenti di auguri e affetto. Un contenuto che mostra il lato più umano di un campione che, dopo aver toccato il cielo con l'oro olimpico, oggi vive l'emozione più grande di tutte: quella di essere padre.