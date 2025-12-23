Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
ANTEPRIMA

Gianmarco Carroccia: il video de "Il perdono", scritto da Mogol

In anteprima la clip del singolo girata al Cet del celebre paroliere

23 Dic 2025 - 08:00
04:10 