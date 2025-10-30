Logo Tgcom24
Giamaica, la distruzione provocato dal passaggio da Melissa

L'uragano sarebbe il più distruttivo degli ultimi 90 anni

30 Ott 2025 - 10:44
00:32 

Le Nazioni Unite parlano di  una distruzione "senza precedenti" in Giamaica. Dopo il suo  passaggio, l'uragano Melissa - sceso a categoria 3 - ha colpito  le isole di Cuba e Hispaniola, lasciando ad Haiti una scia di 20  morti, e puntando verso le Bahamas. Il  livello di distruzione in Giamaica "è senza precedenti", afferma il  coordinatore Onu per i Paesi caraibici, Dennis Zulu, sottolineando come abbia eguagliato  il record del 1935 per la tempesta più intensa mai abbattutasi  su terraferma.