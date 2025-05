Giallo sulla tregua a Gaza

Per poche ore, ieri, la tregua a Gaza era sembrata vicina. Hamas aveva detto di aver accettato la proposta americana per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Poi, la smentita di Witkoff, l'inviato di Trump per il Medio Oriente. Ed ecco continuare lo stallo nei negoziati. Il premier Netanyahu ha detto che entro oggi spera di annunciare qualche novità sugli ostaggi ancora nella Striscia. Mentre la diplomazia, è ferma si continua a bombardare.