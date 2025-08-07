Ghana, i ministri della Difesa e dell'Ambiente morti in un incidente in elicottero

In Ghana, nella foresta di Sikaman vicino ad Adansi Akrofuom, è precipitato un elicottero militare, causando la morte di tutte le otto persone a bordo, tra cui i ministri della Difesa e dell'Ambiente del Paese dell'Africa occidentale e altri alti funzionari, secondo quanto riferito dal governo. L'esercito ghanese ha dichiarato che l'elicottero era decollato in mattinata dalla capitale Accra e si stava dirigendo verso nord-ovest, in direzione della zona aurifera di Obuasi, quando è scomparso dai radar. La causa dell'incidente non è stata immediatamente chiarita e l'esercito ha dichiarato che sono in corso le indagini. Il ministro della Difesa Edward Omane Boamah e il ministro dell'Ambiente Ibrahim Murtala Muhammed sono rimasti uccisi insieme al vicepresidente del partito di governo National Democratic Congress, un alto consigliere per la sicurezza nazionale e i membri dell'equipaggio.