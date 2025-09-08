Gerusalemme, la protesta dei parenti degli ostaggi ancora in mano ad Hamas

I parenti degli ostaggi e i loro sostenitori hanno marciato lungo una delle arterie principali di Gerusalemme verso la residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, cantando e brandendo cartelli che sollecitavano un cessate il fuoco globale. I timori per la sorte degli ostaggi sono aumentati venerdì 5 settembre, il 700esimo giorno di guerra, quando Hamas ha pubblicato un video di propaganda di due ostaggi - Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel - che appaiono scarni ed esausti mentre vengono portati in giro per Gaza City. Una tregua duratura si è rivelata finora impraticabile.