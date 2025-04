In vista della Pasqua Gerusalemme, decine di fedele in corteo per la Via Crucis

A Gerusalemme la Via Crucis del Venerdì Santo in vista della Pasqua. Decine di fedeli hanno percorso la Via Dolorosa, ripercorrendo quelli che secondo la tradizione sono stati gli ultimi passi di Gesù, mentre recitavano preghiere alle varie stazioni. Questi eventi anche quest'anno sono avvenuto in tono minore vista la guerra in corso in Medioriente e i continui attacchi israeliani a Gaza.