Gerusalemme, al Santo Sepolcro la messa per Papa Francesco

Nella Basilica del Santo Sepolcro, a Gerusalemme, si è tenuta una messa in onore di Papa Francesco. A officiarla l'arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, il più alto esponente della Chiesa cattolica romana in Terra Santa. Pizzaballa, tra l'altro, è considerato uno dei possibili successori di Bergoglio. La messa in suo onore è un segnale, visto il silenzio del governo israeliano di Netanyahu, che non ha mandato alcun messaggio per in Pontefice.