Gerry Scotti saluta Pippo Baudo: "Ha cambiato anche la mia storia a metà anni Ottanta"

Gerry Scotti saluta Pippo Baudo, riferimento professionale e figura importante anche nella sua carriera: "A metà anni Ottanta ero un po' in mezzo al guado. Stavo per mollare quando mi arrivò la sua chiamata. Ai tempi era il direttore artistico di Canale 5: 'Sono Pippo Baudo! Dove pensi di andare? Stai lì che qualcosa da fare te la troviamo'. Dopo tanto tempo sono ancora qua. E io che pensavo fosse uno scherzo di Fiorello". Gratitudine, quella che prova Gerry Scotti e che lo stesso presentatore percepisce attorno alla figura di Baudo da parte di tutti gli italiani. Un lutto comune, per chi con quel modo di fare televisione è cresciuto: "Ha ragione il mio amico Carlo Conti. Da oggi la tv sarà così, un po' più spenta".