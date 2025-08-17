Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Il ricordo

Gerry Scotti saluta Pippo Baudo: "Ha cambiato anche la mia storia a metà anni Ottanta"

Un pensiero pieno di gratitudine e affetto, quello che Gerry ha dedicato al suo storico collega: "Ha ragione Carlo Conti: senza di te la tv sarà un po' più spenta"

17 Ago 2025 - 17:30
01:21 

Gerry Scotti saluta Pippo Baudo, riferimento professionale e figura importante anche nella sua carriera: "A metà anni Ottanta ero un po' in mezzo al guado. Stavo per mollare quando mi arrivò la sua chiamata. Ai tempi era il direttore artistico di Canale 5: 'Sono Pippo Baudo! Dove pensi di andare? Stai lì che qualcosa da fare te la troviamo'. Dopo tanto tempo sono ancora qua. E io che pensavo fosse uno scherzo di Fiorello". Gratitudine, quella che prova Gerry Scotti e che lo stesso presentatore percepisce attorno alla figura di Baudo da parte di tutti gli italiani. Un lutto comune, per chi con quel modo di fare televisione è cresciuto: "Ha ragione il mio amico Carlo Conti. Da oggi la tv sarà così, un po' più spenta".

