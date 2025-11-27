Germania, strage familiare a Reutlingen: uomo uccide quattro parenti e si suicida

Cinque membri di una stessa famiglia sono stati trovati morti martedì 25 novembre in diverse località del circondario di Reutlingen, nel Baden-Württemberg. L'allarme è partito quando un'assistente domiciliare ha trovato senza vita una donna di 60 anni nella sua abitazione. Le ferite presenti sul corpo hanno subito indirizzato i sospetti verso il fratello, un uomo di 63 anni. Durante la perquisizione della casa dell'uomo a Pfullingen, le unità speciali hanno scoperto altri due corpi: il 63enne e la compagna di 57 anni, entrambi deceduti per colpi d'arma da fuoco. Accanto a loro è stata trovata una pistola, probabilmente quella utilizzata per sparare. La polizia ha avviato accertamenti sulla detenzione dell'arma, che l'uomo potrebbe aver posseduto come cacciatore. Le indagini sono proseguite nei locali dell'azienda dell'uomo a St. Johann. Qui gli agenti hanno trovato i due figli, di 27 e 29 anni, anche loro uccisi da colpi d'arma da fuoco. La dinamica emersa porta a un'unica conclusione: il 63enne avrebbe assassinato i quattro familiari prima di togliersi la vita.