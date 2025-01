Germania, scontro tra una chiatta e un traghetto ad Amburgo: undici feriti

Una chiatta si è scontrata con un traghetto sul fiume Elba ad Amburgo. Undici persone sono rimaste ferite. Secondo i primi accertamenti, una persona ha riportato lesioni gravi alla testa, come ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco vicino al luogo dell'incidente. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale. La maggior parte di loro ha riportato ferite lievi. Secondo i vigili del fuoco, circa 25 persone sono state coinvolte nell'incidente. L'incidente, avvenuto poco prima delle 6:45, potrebbe essere stato causato dalla nebbia. La collisione è stata così violenta che il traghetto 'Övelgönne' è stato squarciato su un lato, ma "non rischia di affondare", ha assicurato un portavoce del vigili del fuoco.