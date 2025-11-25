Logo Tgcom24
Germania, riaprono i mercatini di Natale con rigide misure di sicurezza

L'apertura avviene in un clima di massima vigilanza dopo i recenti attacchi mortali

25 Nov 2025 - 09:00
00:44 

In Germania hanno riaperto i tradizionali mercatini di Natale, accompagnati da un dispositivo di sicurezza rafforzato. Le autorità, memori degli episodi degli anni passati, hanno predisposto controlli serrati e misure straordinarie. L’anno scorso, a Magdeburgo, un'auto ha investito i visitatori del mercatino uccidendo cinque donne e un ragazzo e ferendo numerose persone. Ancora più drammatico l'attacco del 2016, quando un camion si lanciò tra la folla al mercatino della Gedächtniskirche di Berlino, provocando 13 vittime e decine di feriti.