Germania, preparavano un attentato a un mercatino di Natale: 5 arresti

Le luci, la musica, le bancarelle in legno. E un'auto, pronta a diventare un'arma. È l'attentato che la polizia tedesca ha fermato prima che fosse troppo tardi. Cinque uomini - un egiziano, un siriano e tre marocchini - sono stati arrestati all'alba con l'accusa di aver pianificato un attacco al mercatino di natale a Dingolfing, in Baviera, uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni, affollato da famiglie e turisti.