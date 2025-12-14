Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
IN BAVIERA

Germania, preparavano un attentato a un mercatino di Natale: 5 arresti

Secondo la polizia tedesca, volevano lanciare un'auto contro la folla

di Elena Tambini
14 Dic 2025 - 19:10
01:27 

Le luci, la musica, le bancarelle in legno. E un'auto, pronta a diventare un'arma. È l'attentato che la polizia tedesca ha fermato prima che fosse troppo tardi. Cinque uomini - un egiziano, un siriano e tre marocchini - sono stati arrestati all'alba con l'accusa di aver pianificato un attacco al mercatino di natale a Dingolfing, in Baviera, uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni, affollato da famiglie e turisti.

germania
video evidenza