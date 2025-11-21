Logo Tgcom24
Germania, neve e gelo in Assia: il Feldberg si imbianca con l'arrivo dell'inverno

Temperature sotto lo zero e boschi innevati nel Taunus, escursionisti sfidano il freddo

21 Nov 2025 - 16:58
L'inverno è arrivato anche in Germania, dove il gelo ha imbiancato i monti del Feldberg, nello stato dell'Assia. Le temperature sono scese sotto lo zero, trasformando le foreste del Taunus in un paesaggio completamente innevato. Dalle immagini aeree girate con un drone si vedono escursionisti camminare tra gli alberi coperti di neve, approfittando del panorama invernale nonostante il freddo intenso. Il brusco calo termico ha segnato l'inizio ufficiale della stagione fredda, che ha portato i primi fiocchi anche in altre zone del Paese. Le autorità locali invitano alla prudenza sulle strade, dove il ghiaccio e le nevicate rendono difficili gli spostamenti.