Germania, Merz eletto cancelliere: applausi al Bundestag

Friedrich Merz è stato eletto cancelliere della Germania al secondo turno, con 325 voti a favore. In mattinata, a sorpresa, il leader dell'Unione Cdu-Csu non era infatti riuscito a ottenere i voti sufficienti per essere eletto al primo scrutinio tenuto al Bundestag: aveva raccolto 310 preferenze, rispetto alle 316 necessarie. Al secondo turno sono stati espressi 618 voti: tre non validi, 325 a favore, 289 contrari e un astenuto. "Vi ringrazio per la fiducia e accetto l'elezione", ha affermato Merz.