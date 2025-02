Germania, Mercedes "Silver Arrow" venduta all'asta per oltre 46 milioni di euro

Una rara auto da corsa Mercedes-Benz "Silver Arrow" è stata venduta all'asta in Germania per la cifra sbalorditiva di 46,5 milioni di euro. Il fortunato acquirente ha fatto un'offerta telefonica all'asta di sabato 1° febbraio, organizzata da RM Sotheby's presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda. Dovrà comunque pagare tasse e imposte, portando il prezzo di vendita finale a 51,155 milioni di euro. L'elegante e aerodinamica W 196 R risale al 1954 ed è uno dei soli quattro modelli completamente conservati che si ritiene siano esistiti. La "Freccia d'Argento" messa sul mercato fu testata da Juan Manuel Fangio e Stirling Moss, due iconici piloti degli Anni '50. Con questa vettura Fangio vinse il Gran Premio d'Argentina a Buenos Aires, mentre Moss completò il giro più veloce della gara al Gran Premio d'Italia a Monza. Mercedes-Benz ha donato la vettura all'Indianapolis Motor Speedway Museum negli Stati Uniti nel 1965. Il museo ha in programma di utilizzare i proventi dell'asta per rinnovare le sue strutture e ampliare la sua collezione.