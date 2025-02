Germania, le prime mosse di Merz

No a un governo di destra, sì a una nuova grosse koalition. Merz non perde tempo e all'indomani del successo nelle elezioni tedesche annuncia che la strada per il prossimo esecutivo passerà, ancora una volta, dal dialogo tra la Cdu e i socialisti del cancelliere uscente Scholz, grandi sconfitti alle urne. "Il mandato è chiaro, iniziamo subito le trattative", le parole del leader dei cristiano democratici. Una formula che rappresenta un ritorno al passato, alla stagione di Angela Merkel.