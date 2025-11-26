Germania, influencer a 88 anni per... la pensione

Ottantotto anni, un deambulatore e una voglia di vivere che batte quella di molti ventenni: Opa Werner è il fenomeno social che sta ribaltando ogni clichè sull’età. Mentre la Germania discute su pensioni e longevità, conquista festival, popolarità e persino cartelloni pubblicitari. Con più di centomila follower, Opa è diventato una star grazie alle sue recensioni sincere e spesso spietate: dai matcha latte che arriva a definire cartone liquido, ai festival musicali dove si muove con disarmante entusiasmo. Le sue clip, ironiche e irresistibilmente autentiche, sfondano su Instagram e TikTok, creando un pubblico trasversale che va ben oltre la generazione Z. Il successo gli ha portato anche collaborazioni inattese come quella con una catena di supermercati. Dietro la sua popolarità un aspetto molto concreto: la pensione. Con poco più di 1.500 euro al mese e un affitto impegnativo Werner per anni ha dovuto arrangiarsi con piccoli lavoretti. Oggi i social non solo gli garantiscono un reddito più sereno ma gli permettono di vivere la vecchiaia con dignità e indipendenza.