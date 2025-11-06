Germania, il gesto virale della poliziotta che salva un cigno "smarrito"

Un video diventato virale mostra una scena insolita sulle strade di Bernkastel-Kues, cittadina tedesca lungo la Mosella. Un cigno, allontanatosi dal fiume, si era ritrovato in mezzo a una strada trafficata, rischiando di essere investito. A intervenire è stata la poliziotta Marion, che senza esitazione ha fermato il traffico e si è avvicinata all'animale spaventato. Lo ha sollevato tra le braccia e lo ha portato in sicurezza oltre la carreggiata. Il salvataggio si è concluso con un lieto fine: il cigno, illeso, è stato rilasciato sulle rive della Mosella. Il gesto della poliziotta, ripreso in un video condiviso dalla polizia locale, ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti di apprezzamento. Un momento di tenerezza e coraggio che mostra come, anche nelle situazioni più inaspettate, un piccolo gesto possa fare la differenza.