Germania, il cucciolo di panda rosso muove i primi passi allo zoo

Allo zoo Opel, in Germania, è nato un nuovo protagonista che sta già conquistando i visitatori: Tian, cucciolo di panda rosso dagli occhi a bottone e dal pelo soffice. Per la prima volta l’orsetto ha lasciato la sua tana per esplorare l’ambiente esterno, arrampicandosi sugli alberi accanto alla madre. Una scena tenera e rara che offre al pubblico l'occasione di osservare da vicino il comportamento naturale di questa specie affascinante e sempre più a rischio.