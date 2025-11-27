Germania, folla e luci per l'apertura del mercato di Natale di Dresda

A Dresda si è aperto ufficialmente lo Striezelmarkt, il mercato di Natale più antico della Germania. L'edizione di quest'anno, la 591esima, ha richiamato migliaia di visitatori tra luci scintillanti, profumo di stollen e oltre 200 bancarelle addobbate. L'inaugurazione è stata accompagnata da una grande parata di montagna, simbolo della tradizione mineraria della regione sassone. Le misure di sicurezza sono state rafforzate, ma l'atmosfera resta quella autentica e festosa che da secoli caratterizza l'Avvento a Dresda.