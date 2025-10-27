Logo Tgcom24
TROLL, ELFI E SCHELETRI

Germania, ecco la casa degli orrori a Biberach: la trasformazione per Halloween

27 Ott 2025 - 15:16
00:35 

A Biberach, nel suggestivo Bachlanger Schlössle, in Germania, la famiglia König ha trasformato la propria abitazione in una scenografia da incubo per Halloween. Tra troll, elfi e coltri di nebbia, ogni dettaglio è curato con passione, fatica e un pizzico di follia. L'atmosfera spettrale attira curiosi e appassionati, rendendo questa dimora uno dei luoghi più inquietanti e affascinanti della zona durante la notte più paurosa dell'anno.