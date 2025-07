Germania, è troppo alto: traghetto si schianta contro un ponte

Un traghetto si è schiantato contro un ponte sul fiume Masella, vicino a Treis-Karden, in Germania. A bordo c'erano 110 passeggeri e 27 membri dell'equipaggio. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone. Stando a quanto emerso, non era stata adeguatamente calcolata l’altezza dell’imbarcazione in relazione all’altezza dell’arco del ponte, che è risultato troppo basso per permettere il passaggio.