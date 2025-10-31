Logo Tgcom24
Mondo
l'accusa di israele

Germania, collaborava con la tv Zdf ma era membro di Hamas

L'uomo è morto in un attacco israeliano a Gaza il 19 ottobre. Le accuse dell'Idf"

di Leonardo Panetta
31 Ott 2025 - 13:11
01:20 

Un tecnico televisivo che per anni aveva collaborato con l'emittente tedesca Germania, collaborava con Zdf ma risulta essere membro di Hamas da Gaza. Ma secondo l'esercito israeliano, Ahmed Abu Matar, che ha perso la vita in un bombardamento dell'idf dello scorso 19 ottobre, era un membro di Hamas, appartenente al braccio militare dell'organizzazione, le Brigate Qassam. un caso che scuote la Germania tanto da provocare la reazione della politica, con membri del parlamento che parlano apertamente di rottura della fiducia nel rapporto tra Stato e radio televisione pubblica. La vicenda ha visto un vero e proprio scontro tra la Zdf e Israele. 

