Genova, sommozzatori dei vigili del fuoco si addestrano sul relitto di un petroliera

Nelle acque di Arenzano, al largo di Genova, i sommozzatori specializzati dei vigili del fuoco hanno svolto un'esercitazione sul relitto della petroliera Haven, affondata nell'aprile del 1991. Durante l'addestramento, sono state effettuate immersioni in profondità, mirate a perfezionare le tecniche operative in alto fondale. L'attività rientra nei programmi di formazione avanzata per interventi subacquei complessi.