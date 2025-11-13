Genova, Labubu, accessori Apple e di brand di moda falsi: sequestro da 3,5 milioni di euro

Più di 1 milione di articoli sequestrati, per un valore di oltre 3,5 milioni di euro: è il bilancio dell'attività condotta, negli ultimi tre mesi, dai Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Le operazioni in via Adua, via Balbi, via Pré, via Gramsci, il Ghetto ebraico, via San Luca e piazza Caricamento, zone ad elevata concentrazione di attività commerciali e flusso pedonale e, pertanto, potenzialmente ad alto rischio di vendita illegale di merce contraffatta e commercializzazione di prodotti non sicuri. Un valore di oltre 3 milioni e mezzo di merce sequestrata, sei persone segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative, sanzioni per oltre 11mila euro e 27 persone denunciate per reati di ricettazione e contraffazione. Il materiale sequestrato - oltre 1 milione di articoli - comprende una vasta gamma di prodotti dai classici accessori di moda e abbigliamento - scarpe, cinture, foulard, copricapi e occhiali - con loghi e segni distintivi contraffatti dei più noti marchi internazionali tra cui Gucci, Louis Vuitton, Nike e Adidas, realizzati con materiali di scarsa qualità ma riprodotti con tecniche idonee a trarre in inganno il consumatore, a numerosi dispositivi elettronici falsificati, tra cui auricolari modello Apple "AirPods", smartwatch "Apple Watch", cinturini e orologi di lusso contraffatti. Rinvenuti anche caricatori, cavetteria USB e accessori per smartphone sprovvisti della marcatura CE, potenzialmente pericolosi per l’utente.Tra la merce contraffatta, anche oltre 13.500 Labubu: ricercatissimi personaggi da collezione diventati virali su social.