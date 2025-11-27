Genova, in un container 700 kg di un composto chimico usato per la produzione di droga

funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, insieme ai militari del Comando Provinciale della guardia di finanza, hanno posto sotto sequestro oltre dieci tonnellate di materiale chimico industriale all'interno del porto del capoluogo ligure. Tra i componenti della merce, trasportata in un container arrivato dal porto sudafricano di Durban, sono stati individuati circa 700 chilogrammi di permanganato di potassio, sostanza frequentemente sfruttata dalle organizzazioni criminali nella produzione di stupefacenti. Durante il controllo del carico, gli operatori hanno esaminato circa 10 tonnellate di un prodotto identificato come CCP (Chem Control Pellet) 108, una miscela composta da ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato di sodio e bicarbonato di sodio. I dubbi sulla regolarità dell'operazione commerciale hanno spinto funzionari e finanzieri a coinvolgere il Laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una verifica approfondita.