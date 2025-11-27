Genova, in un container 700 kg di un composto chimico usato per la produzione di droga

Il permanganato di potassio viene spesso utilizzato come agente chimioi nelle trasformazioni necessarie alla produzione di cocaina ed eroina
funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, insieme ai militari del Comando Provinciale della guardia di finanza, hanno posto sotto sequestro oltre dieci tonnellate di materiale chimico industriale all'interno del porto del capoluogo ligure. Tra i componenti della merce, trasportata in un container arrivato dal porto sudafricano di Durban, sono stati individuati circa 700 chilogrammi di permanganato di potassio, sostanza frequentemente sfruttata dalle organizzazioni criminali nella produzione di stupefacenti. Durante il controllo del carico, gli operatori hanno esaminato circa 10 tonnellate di un prodotto identificato come CCP (Chem Control Pellet) 108, una miscela composta da ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato di sodio e bicarbonato di sodio. I dubbi sulla regolarità dell'operazione commerciale hanno spinto funzionari e finanzieri a coinvolgere il Laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una verifica approfondita.
Le analisi tecniche hanno confermato una percentuale elevata di permanganato di potassio, pari a circa il 7% del totale del composto. Secondo quanto accertato dagli esperti, la sostanza, considerata nociva, poteva essere separata con metodologie semplici dalla miscela, rendendola potenzialmente impiegabile per finalità illegali.
Il permanganato di potassio e altri precursori analoghi vengono spesso utilizzati dai gruppi dediti al traffico di droga come agenti chimici nelle trasformazioni necessarie alla produzione di cocaina ed eroina.