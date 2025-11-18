Gemelle Kessler nei ricordi di chi le conosceva

Le gambe al cielo e l’esuberanza incontenibile di Alice ed Ellen resteranno per sempre nei ricordi di tutti. Qui a Grunwald, sobborgo sud di Monaco di Baviera, le gemelle Kessler frequentavano spesso questo ristorante italiano. "Hanno festeggiato il compleanno da noi, le vedevo qui passeggiare nella posta", "Erano clienti del locale venivano a mangiare mangiavano pesce… erano gentili ultima volta una settimana 10 giorni fa….siamo tutti dispiaciuti noi che lo conoscevamo" raccontano le persone del quartiere. Le prime pagine dei giornali tedeschi sono tutte per loro, Fräuleinwunder, un miracolo di signorine che, titolano i quotidiani, sono ora "mano nella mano in Paradiso". Hanno deciso di morire in questa villetta, formata da due appartamenti separati, ma gemelli.