Una scelta lucida

Gemelle Kessler, Ellen soffriva di depressione

Le due sorelle inseparabili sono morte insieme tramite suicidio assistito nella loro casa di Grünwald

di Eleonora Rossi Castelli
18 Nov 2025 - 12:32
01:33 

Non sarebbero mai riuscite a sopravvivere l'una alla scomparsa dell'altra. Le gemelle Kessler l'avevano dichiarato in varie interviste, e hanno mantenuto la loro parola. Da anni avevano preso contatto con l'associazione, in Germania, che le ha seguite nel lungo percorso per poter sottoporsi al suicidio assistito. Nel tempo hanno avuto diversi colloqui con un legale e con un dottore, che poi sono stati presenti fino all'ultimo istante, come prevede la legge tedesca in questi casi. Dopo l'iniezione, che le Kessler si sono fatte da sole, è arrivata la polizia, già pre-allertata, per constatare il decesso. Una scelta lucida e consapevole, dunque. Secondo alcuni, Ellen era più oscura della sorella nell'ultimo periodo, forse depressa. 

 