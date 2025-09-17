Gb, sul castello di Windsor proiettate le foto di Trump con Epstein: 4 arresti

Sulle mura del Castello di Windsor sono state proiettate alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere, a poche ore dall'arrivo del presidente Usa a Londra per la sua seconda visita di Stato. Quattro persone sono state arrestate dopo l'iniziativa di un gruppo di attivisti politici voluta per attirare l'attenzione sulla relazione tra il presidente Usa e Epstein. Lo hanno riferito le autorità, come riporta la Cnn. La polizia della Thames Valley ha dichiarato che le quattro persone, la cui identità non è stata resa nota, sono state arrestate con l'accusa di "comunicazioni malevole a seguito di una dimostrazione pubblica a Windsor".