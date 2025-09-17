Gb, sul castello di Windsor proiettate le foto di Trump con Epstein: 4 arresti

Iniziativa di"un gruppo di attivisti politici prima dell'arrivo del presidente Usa in visita di Stato a Londra
Sulle mura del Castello di Windsor sono state proiettate alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere, a poche ore dall'arrivo del presidente Usa a Londra per la sua seconda visita di Stato. Quattro persone sono state arrestate dopo l'iniziativa di un gruppo di attivisti politici voluta per attirare l'attenzione sulla relazione tra il presidente Usa e Epstein. Lo hanno riferito le autorità, come riporta la Cnn. La polizia della Thames Valley ha dichiarato che le quattro persone, la cui identità non è stata resa nota, sono state arrestate con l'accusa di "comunicazioni malevole a seguito di una dimostrazione pubblica a Windsor".
La manifestazione, guidata dal gruppo 'Led by Donkeys', è iniziata poco dopo l'arrivo di Trump nel Regno Unito per una visita di Stato. Le immagini proiettate mostravano articoli di cronaca legati al caso Epstein, una fotografia in cui Trump ed Epstein sorridono insieme e la riproduzione della ormai nota lettera di compleanno donata a Epstein per i suoi 50 anni. La lettera riportava la silhouette del corpo di una donna e una firma simile a quella di Trump, che ha negato di averla scritta. In un episodio distinto, attribuito a un gruppo chiamato 'Everyone Hates Elon', la polizia della Thames Valley ha riferito che lunedì è stato rimosso un grande striscione raffigurante Trump posto davanti al Castello di Windsor.
Al momento Trump e la first lady Melania non erano presenti a Windsor, dove non avrebbero passato la notte secondo quanto riferito dalla Bbc, ma sono attesi al Castello nella giornata di martedì per una serie di eventi e celebrazioni con re Carlo III e la regina Camilla.
