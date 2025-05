Gb, la famiglia reale all'abbazia di Westminster per il Giorno della Vittoria

La famiglia reale britannica ha visitato l'abbazia di Westminster a Londra per una cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario del Giorno della Vittoria. Gli ex Primi ministri Rishi Sunak, David Cameron, Liz Truss e Boris Johnson hanno preso parte alla cerimonia prima dell'arrivo dei membri della famiglia reale. Il Principe e la Principessa del Galles, seguiti dal Re Carlo e dalla Regina Camilla, sono stati gli ultimi ad entrare alla cerimonia.